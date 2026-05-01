Milan, dubbio a sinistra per il Sassuolo: ballottaggio Bartesaghi-Estupinan
Domenica pomeriggio il Milan sarà ospite del Sassuolo e in vista di questa gara Max Allegri ha due dubbi di formazione da sciogliere: uno in attacco, dove Rafael Leao è l'unico sicuro di un posto in campo dal primo minuto, mentre al suo fianco ci sarà uno tra Christian Pulisic e Christopher Nkunku. L'altro è invece sulla fascia sinistra dove Pervis Estupinan e Davide Bartesaghi si giocano la maglia da titolare.
Questo il programma della 35^ giornata di Serie A:
Venerdì 1 maggio, ore 20.45: Pisa-Lecce
Sabato 2 maggio, ore 15.00: Udinese-Torino
Sabato 2 maggio, ore 18.00: Como-Napoli
Sabato 2 maggio, ore 20.45: Atalanta-Genoa
Domenica 3 maggio, ore 12.30: Bologna-Cagliari
Domenica 3 maggio, ore 15.00: Sassuolo-Milan
Domenica 3 maggio, ore 18.00: Juventus-Verona
Domenica 3 maggio, ore 20.45: Inter-Parma
Lunedì 4 maggio, ore 18.30: Cremonese-Lazio
Lunedì 4 maggio, ore 20.45: Roma-Fiorentina
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