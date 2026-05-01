Damiani non ha dubbi: "Milan, prendi Lewandowski. Sarebbe un bel colpo come lo è stato Modric"

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Oscar Damiani, noto agente sportivo, ha commentato così la rosa del Milan ai microfoni di Tuttosport: "Questo Milan è già una buona squadra, ma da secondo-terzo posto. Per trionfare, però, serve altro. Servono almeno un paio di giocatori di grande personalità e carisma per trascinare i compagni, alzando il livello complessivo della squadra, che sembra perdersi sempre sul più bello. In alcune gare in cui il Milan poteva e doveva fare il salto di qualità ha steccato e si è avvertita la mancanza di un paio di big. In che ruolo in particolare? Davanti soprattutto: nel reparto offensivo bisogna aggiungere un grande bomber, uno da una ventina di gol a stagione.

Su chi punterei? Un altro Ibrahimovic sarebbe perfetto. Prenderei Robert Lewandowski, anche se ha una certa età. Il polacco può essere la soluzione migliore, seppur momentanea per sistemare l’attacco. Non rappresenterebbe un investimento per il futuro e tantomeno l’elemento su cui fondare il Milan che verrà, ma Lewa per dodici mesi farebbe ancora la differenza. Sarebbe un bel colpo come lo è stato Modric".