Milan a caccia di un attaccante. Tuttosport: "Lukaku? Se si taglia lo stipendio..."

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Tuttosport in edicola stamattina titola così su un possibile obiettivo di mercato del Milan per l'attacco del prossimo anno: "Lukaku? Se si taglia lo stipendio...". Il centravanti belga, che ha ormai rotto con il Napoli, è alla ricerca di una nuova squadra e per questo si sarebbe proposto al Diavolo che è sempre alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione. L'ex Inter, Chelsea e Manchester United avrebbe caratteristiche che farebbero molto comodo al gioco di Max Allegri e tornerebbe molto volentieri a Milano, ma ci sono due incognite.

Prima di tutto sono da capire le sue condizioni fisiche dopo una stagione in cui è rimasto più in infermeria che in campo. E poi c'è il suo ingaggio piuttosto alto: attualmente al Napoli guadagna 8 milioni di euro a stagione, una cifra che il Milan non potrebbe mai assicurargli. Dunque, servirebbe un'importante riduzione dello stipendio per rientrare eventualmente nei parametri rossoneri.