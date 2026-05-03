Allegri segna la via, il CorSport: "Il diktat Champions"

vedi letture

Il Milan oggi ha l'opportunità per fare un passo molto importante verso l'obiettivo di fine stagione: il pareggio del Como permette, con una vittoria, di staccare quantomeno la squadra di Cesc Fabregas in attesa di capire cosa farà la Roma. I rossoneri non avranno, però, un impegno semplice: saranno di scena a Reggio Emilia contro il Sassuolo, una delle squadre rivelazione di questo campionato di Serie A Enilive e su un campo dove il Diavolo, storicamente, ha avuto spesso vita difficile.

Il Corriere dello Sport oggi titola proprio sull'obiettivo del Milan, a partire dalle parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa ieri sera: "Il diktat Champions". Le parole del tecnico livornese che dribbla le domande su quello che sarà di lui e della squadra in estate: "Adesso conta solo stare tra le prime 4, il futuro verrà dopo". E poi ancora una citazione di Max su quanto è importante la Champions League: "L'obiettivo sposta il prossimo mercato di 100 milioni: perciò stiamo concentrati su questo e basta".