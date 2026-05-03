Nuovo nome per l'attacco, Tuttosport: "Occhio a Gabriel Jesus"

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Se c'è una cosa certa del futuro del Milan quest'estate, indipendentemente da chi ci sarà sulla panchina rossonera e da quali giocatori rimarranno o partiranno, è che il Diavolo dovrà comprare un nuovo centravanti. Già da settimane vengono citati moltissimi nomi sulla lista della dirigenza milanista e con alcuni di questi sono già iniziati dei contatti esplorativi. Oggi però Tuttosport riprende un nome uscito ieri che è nuovo in questi ultimissimi mesi ed è quello del brasiliano Gabriel Jesus dell'Arsenal.

Questa mattina Tuttosport gli dedica un trafiletto nelle pagine dedicate al Milan e titola così: "Per l'attacco occhio a Gabriel Jesus". Nell'occhiello si legge: "Il mercato: il brasiliano dell'Arsenal piace molto ad Allegri". E poi ancora viene aggiunto, a motivo dell'interesse che potrebbe maturare nel tempo: "All'Arsenal è chiuso da Gyokeres, il suo contratto scade nel 2027: è un'occasione". Dal punto di vista economico potrebbe essere una grande mossa, da valutare le sue condizioni fisiche, non sempre ideali.