Il Milan cerca il gol, il CorSport: "Nkunku in, Pulisic out"

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Il Milan è chiaramente in crisi di gol, ormai da tempo: nelle ultime quattro partite, dunque l'ultimo mese, i rossoneri hanno segnato appena un gol, quello che è valso la vittoria in casa dell'Hellas Verona siglato da Adrien Rabiot. Per il resto le polveri degli attaccanti del Diavolo sono bagnatissime. L'ultimo giocatore offensivo ad aver segnato è stato Rafa Leao, il 1° marzo ovvero due mesi fa. Pulisic non segna da dicembre, Nkunku e Fullkrug da gennaio, Gimenez da settembre in Coppa e da quasi un anno in campionato.

In vista della gara di questo pomeriggio alle ore 15 contro il Sassuolo, il Corriere dello Sport ha affrontato questo tema, declinato in base alle probabile scelte che farà Massimiliano Allegri per il suo undici titolare. Scrive il CorSport questa mattina: "Crisi di gol. Nkunku in, Pulisic out. La vena realizzativa della squadra deve riaccendersi, Max verso questa scelta". Nel sottotitolo si scende ulteriormente nel merito della questione: "Christian a secco nel 2026, lascerà spazio al francese. La media reti nelle ultime 9 gare è scesa da 1,64 a 0,79".