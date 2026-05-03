Dubbio Vlahovic, Tuttosport: "Spalletti favorevole al rinnovo"

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Sulla lista che il Milan ha stilato per il suo nuovo centravanti, da tempo c'è anche il nome di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è stato la richiesta per l'attacco da parte di Massimiliano Allegri per tutta la scorsa estate ma non si era riusciti a imbastire una trattativa che potesse riportare il serbo sotto la gestione di Max ma con la maglia rossonera. L'ex Fiorentina è in scadenza di contratto con la Juventus al termine di questa stagione e ancora non si è visto il rinnovo di contratto, per cui comunque ci sono dialoghi in corso.

Nella conferenza stampa di vigilia della gara che oggi la Juve giocherà in casa contro l'Hellas Verona, il tecnico Luciano Spalletti ha affrontato il tema Vlahovic, fornendo il suo parere positivo in merito alla permanenza dell'attaccante. Ed è proprio questo aspetto che viene ripreso da Tuttosport questa mattina, titolando: "Dusan spera. E Lucio gli dà una mano... Il tecnico favorevole al rinnovo di Vlahovic". Nel sottotitolo poi viene scritto nel dettaglio: "Spalletti sicuro che il serbo voglia restare e possa essere determinante. Ma il club riflette".