L'obiettivo di Max, la Gazzetta: "Cento milioni per un grande Milan"
Il Milan oggi può e deve compiere un passo in avanti fondamentale per la Champions League: i rossoneri saranno ospitati dal Sassuolo alle ore 15 e vanno a caccia dei tre punti che avvicinerebbero sensibilmente l'obiettivo stagionale, fissato da società e allenatore sin dalle primissime conferenza stampa. Non si pensa troppo al futuro, anche se Massimiliano Allegri ieri, pur dribblando le varie domande che gli sono state poste, ha comunque dettato una linea per come dovrà essere il Milan del domani.
La Gazzetta dello Sport questa mattina titola, riprendendo un concetto espresso dal tecnico livornese in conferenza stampa ieri pomeriggio, ovvero quanto cambia per il Diavolo entrare o non entrare in Champions League. La rosea titola così: "Cento milioni per un grande Milan". Questa è la differenza segnalata da Allegri: "Con la Champions un mercato al top". Nell'occhiello vengono citati anche i primi nomi su cui puntare quest'estate, uno per reparto: "Il tecnico conferma: fondamentale l'Europa che conta. In lista Gila, Goretzka e Sorloth, oltre a un esterno a tutta fascia"
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