Il CorSera titola così: "Milan-Leao, terapia d'urto che vale 100 milioni"

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Quest'oggi alle ore 15 il Milan scende in campo a Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo nella 35^ giornata del campionato di Serie A Enilive, la quartultima del torneo. I punti in palio sono sempre più pesanti, specialmente per la formazione rossonera che si sta giocando un obiettivo importante come è la qualificazione in Champions League per il prossimo anno. Massimiliano Allegri non manca di ricordarlo ogni settimana, incluso ieri pomeriggio quando ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di oggi.

Il Corriere della Sera questa mattina, nelle sue pagine dedicate allo sport e alla Serie A, prende due delle tematiche principali affrontate dal tecnico milanista in conferenza e le combina insieme, titolando così: "Milan-Leao, terapia d'urto che vale 100 milioni". Da un lato il tema Rafael Leao che nonostante i fischi e le prestazioni scialbe, continua ad avere la piena fiducia di Allegri che ha commentato così la reazione dei tifosi nei confronti del portoghese: "I fischi sono un segno d'affetto". Dall'altro lato il fatto che la qualificazione in Champions League crea uno scarto in positivo di 100 milioni: centrandola, cambiano le prospettive sul mercato.