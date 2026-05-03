Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali. Ecco Jashari, Allegri sceglie Nkunku. Panchina per Pulisic

Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali. Ecco Jashari, Allegri sceglie Nkunku. Panchina per PulisicMilanNews.it
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Oggi alle 13:43Primo Piano
di Manuel Del Vecchio

Queste le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan, gara valida per la 35^ giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 15:00.

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemović, Garcia; Koné, Matić, Thorstvedt; Berardi, Nzola, Laurienté. A disp.: Murić, Satalino, Zacchi; Coulibaly, Doig, Felipe, Romagna; Frangella, Iannoni, Lipani, Vranckx; Fadera, Moro, Pinamonti, Volpato. All.: Grosso.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Jashari, Rabiot, Estupiñan; Nkunku, Leão. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, Bartesaghi, De Winter; Loftus-Cheek, Pulisic, Ricci; Füllkrug, Gimenez. All.: Allegri.

Arbitro: Maresca di Napoli.