MN - Sassuolo-Milan, domani la conferenza stampa di mister Allegri

MN - Sassuolo-Milan, domani la conferenza stampa di mister AllegriMilanNews.it
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Oggi alle 10:22News
di Manuel Del Vecchio

Quattro partite, sei punti da conquistare per assicurarsi un posto alla prossima edizione della Champions League. Mister Allegri chiede a tutti di rimanere con i piedi per terra per rendere positiva in modo definitivo una stagione che ha visto i rossoneri nuovamente esprimersi a buoni livelli. Questo weekend si va a Reggio Emilia per giocare contro il Sassuolo di Fabio Grosso, una delle sorprese di questo campionato di Serie A.

Mister Massimiliano Allegri, apprende la redazione di MilanNews.it, parlerà in conferenza dalla sala stampa di Milanello a partire dalle 13.45 di domani. Potrete seguire le sue dichiarazioni, come di consueto, con il nostro live testuale e sui canali ufficiali del club rossonero.