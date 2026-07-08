Ordine sul Milan: "Tutto da scoprire. Ecco cosa dobbiamo capire"

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Franco Ordine, su TMW Radio, si è esposto così sul nuovo ciclo rossonero: "È un Milan tutto da scoprire, dobbiamo solo capire come..."

Dopo il suo arrivo a Milano e le prime tappe istituzionali tra Casa Milan e lo stadio di San Siro, Ruben Amorim ha iniziato ufficialmente la sua nuova avventura alla guida del Milan. Il tecnico portoghese ha vissuto una giornata ricca di appuntamenti, culminata con la presentazione ufficiale davanti ai media.

Nella giornata di ieri, inoltre, Amorim ha visitato anche il centro sportivo di Milanello, dove da lunedì la squadra si ritroverà per dare il via alla preparazione estiva in vista della nuova stagione. Un momento importante per prendere confidenza con le strutture e iniziare a conoscere più da vicino l'ambiente rossonero.

Alla conferenza stampa di oggi invece era presente anche Gerry Cardinale, proprietario del club, che ha voluto accogliere personalmente il nuovo allenatore. La presenza del numero uno di RedBird non è passata inosservata e rappresenta un chiaro segnale della volontà della proprietà di seguire con maggiore attenzione e continuità il progetto tecnico del Milan rispetto agli ultimi mesi.

Intanto Franco Ordine, su TMW Radio, si è esposto così sul nuovo ciclo rossonero: "È un Milan tutto da scoprire, dobbiamo solo capire come sarà completato e come riusciranno a chiudere la contabilità fra acquisti e cessioni.