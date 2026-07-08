Moretto: "Milan, il peso di Gerry Cardinale è diverso"

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Secondo il pensiero del collega Matteo Moretto, il peso di Gerry Cardinale è profondamente diverso rispetto ai suoi primi quattro anni

Le due immagini degli ultimi due giorni per raccontare il Milan sono, di fatto, la stessa che si è ripetuta a distanza di 24 ore: ieri Ruben Amorim è arrivato per la prima volta al centro sportivo di Milanello e ad accoglierlo fuori dalla macchina c'era il proprietario americano Gerry Cardinale. Oggi, nella conferenza stampa di presentazione, il tecnico portoghese è stato presentato e affiancato sempre dal manager statunitense. Non era mai successo con nessuno degli allenatori avuti negli ultimi anni: un gesto che dunque non può passare inosservato.

MILAN, CARDINALE HA UN PESO DIVERSO

Il parere di Matteo Moretto sul ruolo del nuovo tecnico Ruben Amorim e del proprietario Gerry Cardinale al Milan: "Il peso di Amorim si fa sentire e anche il peso di Gerry Cardinale è diverso: si è seduto accanto all'allenatore e lo ha presentato lui. Cardinale ha chiamato i calciatori, Liberali e altri, è dentro al mondo Milan al 100%. Anche con Krosche c'erano stati contatti diretti: la figura di Cardinale è cambiata in queste ultime settimane in casa Milan".