De Canio su Leao: "Se dopo tanti anni al Milan non ha ancora capito cosa bisogna fare..."

vedi letture

Gigi De Canio, su TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: "Se dopo tanti anni al Milan non ha ancora capito cosa bisogna fare per..."

Ruben Amorim ha iniziato a tutti gli effetti la sua esperienza come nuovo allenatore del Milan. Dopo l'arrivo nel capoluogo lombardo e le visite istituzionali a Casa Milan e allo stadio di San Siro, il tecnico portoghese ha avuto modo di conoscere anche il centro sportivo di Milanello, dove da lunedì prenderà ufficialmente il via la preparazione della squadra.

Un passaggio fondamentale per iniziare a entrare nel cuore del progetto rossonero. Oggi è arrivato anche il momento della presentazione ufficiale in conferenza stampa, nel corso della quale Amorim ha risposto alle prime domande dei giornalisti. Ad accoglierlo era presente Gerry Cardinale, proprietario del Milan, che ha scelto di partecipare personalmente all'evento per salutare il nuovo tecnico.

Una presenza che viene letta come un chiaro segnale dell'intenzione della proprietà di seguire con maggiore costanza e partecipazione il percorso della squadra. Intanto Gigi De Canio, su TMW Radio, ha parlato così di Rafa Leao: "Se dopo tanti anni al Milan non ha ancora capito cosa bisogna fare per dimostrare di essere all'altezza ritengo che il suo tempo in rossonero sia finito".