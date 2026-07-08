Marchetti: "Milan ha dimostrato idee chiare e di avere disponibilità economica"
Dopo un mese di stallo, successivo ai licenziamenti di massa di Gerry Cardinale, il Milan si è attivato come un fulmine a ciel sereno sul mercato. Dopo il tecnico Ruben Amorim, è già stato ufficializzato il centravanti Gonçalo Ramos e a breve si chiuderà anche per il nuovo centrale difensivo: MArio Gila, in arrivo dalla Lazio. Il giornalista di calciomercato Luca Marchetti, in collegamento su Sky Sport, ha commentato questi primi colpi rossoneri da parte di Cardinale e la squadra mercato.
MILAN, IDEE CHIARE E DISPONIBILITÀ ECONOMICA
Le parole di Luca Marchetti su questo inizio di calciomercato del Milan, con due colpi già chiusi da parte dei rossoneri: "Gonçalo Ramos e Mario Gila sono state operazioni in cui il Milan ha voluto dimostrare di avere muscoli: tanti soldi e chiudere le operazioni in tempi brevi. Il Milan ha dimostrato di avere idee chiare e di avere disponibilità economica non indifferente. Vedremo se, dopo questo avvio pirotecnico ma anche turbolento, sul campo la risposta sarà la stessa"
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