Costacurta torna sull'ultima stagione del Milan: "Noi eravamo sempre puntuali. Quest'anno..."

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Su Tuttosport, Alessandro Costacurta è tornato sill'ultima stagione dei rossoneri: "Le responsabilità maggiori sono dei giocatori, sempre"

Dopo essere arrivato a Milano, Ruben Amorim ha iniziato il suo percorso alla guida del Milan affrontando i primi impegni ufficiali. Il tecnico portoghese ha visitato Casa Milan e lo stadio di San Siro, prima di raggiungere anche il centro sportivo di Milanello, dove da lunedì prenderanno il via gli allenamenti della squadra in vista della nuova stagione.

Oggi è stato il momento della conferenza stampa di presentazione, nel corso della quale Amorim è stato presentato ufficialmente come nuovo allenatore rossonero. Ad accompagnarlo c'era Gerry Cardinale, proprietario del Milan, che ha voluto dare personalmente il benvenuto al tecnico. La sua presenza rappresenta un segnale importante e conferma la volontà della proprietà di essere più coinvolta nella vita del club e nel sostegno al nuovo progetto tecnico.

Intanto su Tuttosport, Alessandro Costacurta è tornato sill'ultima stagione dei rossoneri: "Le responsabilità maggiori sono dei giocatori, sempre. Lo dico con un pizzico di presunzione avendo vinto 7 scudetti e 5 Champions: noi eravamo sempre puntuali, arrivavo in campo e guardavo in faccia gli avversari per incutere timore; quest’anno quanti ritardi e multe hanno accumulato i calciatori del Milan? Una cosa di cui vergognarsi, da cafoni, non da Milan".