Ravezzani: "Presenza Cardinale, modo di esprimersi di Amorim: bella conferenza"

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Fabio Ravezzani ha commentato in termini positivi la conferenza stampa di presentazione di Ruben Amorim come tecnico del Milan

L'evento del giorno, a Casa Milan, è stata la conferenza stampa di presentazione di Ruben Amorim, nuovo tecnico rossonero che lunedì è arrivato in città e ha già preso confidenza nelle scorse ore con Milanello. Oggi accanto al tecnico portoghese c'era anche il proprietario milanista Gerry Cardinale che anche a Milanello era presente per accogliere il nuovo mister. Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato a livello generale la conferenza stampa.

RAVEZZANI PROMUOVE LA CONFERENZA STAMPA DEL MILAN

Fabio Ravezzani ha commentato in questi termini la conferenza stampa di presentazione di Ruben Amorim come nuovo tecnico del Milan a cui ha presenziato anche il proprietario Gerry Cardinale: "La presenza di Cardinale, il modo di esprimersi di Amorim: bella conferenza stampa del Milan. Unico appunto: Gerry lasci perdere lo slogan giocheremo per vincere anziché per non perdere. E' inelegante e misero nei confronti di Allegri che lui stesso aveva esaltato solo 2 mesi fa".