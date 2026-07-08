Ordine: "Per la prima volta Cardinale si sta comportando da presidente tradizionale"

vedi letture

Franco Ordine, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Per la prima volta Cardinale si sta comportando da presidente tradizionale insomma"

La nuova avventura di Ruben Amorim sulla panchina del Milan è ormai entrata nel vivo. Dopo il suo arrivo in città e le visite di rito tra Casa Milan e lo stadio di San Siro, il tecnico portoghese ha iniziato a prendere confidenza con il mondo rossonero.

Nella giornata di ieri ha raggiunto anche il centro sportivo di Milanello, dove ha potuto conoscere da vicino la struttura che ospiterà la squadra a partire da lunedì, quando riprenderanno gli allenamenti in vista della nuova stagione. Il momento più importante della giornata è stato però la conferenza stampa di presentazione, occasione nella quale Amorim è stato ufficialmente introdotto come nuovo allenatore del Milan.

Al suo fianco era presente anche Gerry Cardinale, proprietario del club, che ha scelto di partecipare personalmente all'evento. Una presenza interpretata come un segnale concreto dell'intenzione della proprietà di seguire il club con maggiore coinvolgimento rispetto al passato. Intanto Franco Ordine, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "Per la prima volta Cardinale si sta comportando da presidente tradizionale insomma. In più sta investendo tanto sul mercato".