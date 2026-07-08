Mondiali, cinque giocatori del Milan rimasti in corsa: il calendario

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Il Mondiale è arrivato ai quarti di finale e sono rimasti cinque giocatori del Milan in corsa in tre squadre diverse

Con la Svizzera che ha eliminato la Colombia ai tiri di rigore, guadagnandosi l'accesso per i quarti di finale per la prima volta dopo 72 anni, si è concluso il programma degli ottavi. Domani, giovedì 9 luglio, inizierà il programma dei quarti di finale con le ultime 8 squadre coinvolte: sei formazioni europee, una africana e una sudamericana. Tra queste compagini ci sono ancora cinque calciatori del Milan ancora in corsa, distribuiti in tre Nazionali differenti: nessuno si scontrerà.

MONDIALI, CINQUE ROSSONERI IN CORSA: IL CALENDARIO

I primi a scendere in campo, giovedì sera alle ore 22 a Boston, saranno Mike Maignan e Adrien Rabiot che con la Francia sfiderano il Marocco, in un remake della semifinale di quattro anni fa. Venerdì sera toccherà ad altri due milanisti: Alexis Saelemaekers e Koni De Winter con il Belgio proveranno l'impresa contro i Campioni d'Europa della Spagna; gara alle 21 in programma a Los Angeles e sfida contro Francia o Marocco in palio. Dall'altra parte del tabellone si decide tutto sabato: alle ore 23 grande gara tra Norvegia e Inghilterra a Miami. Alle 3 di notte invece a Kansas City la Svizzera di Ardon Jashari prova il colpo gobbo contro l'Argentina di Leo Messi.