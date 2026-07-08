Amorim: "Grandissimo rispetto per Allegri ma non voglio parlare del passato"

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Ruben Amorim ha citato anche il suo predecessore Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione come tecnico del Milan

Ruben Amorim si è presentato mercoledì pomeriggio a Casa Milan come nuovo allenatore del Milan nella consueta conferenza stampa che anticipa di qualche giorno l'inizio del lavoro sul campo a Milanello. Nel corso dell'evento e delle sue risposte, l'allenatore portoghese ha citato velocemente anche Massimiliano Allegri, suo predecessore sulla panchina milanista.

Qual è la differenza tra giocare per non perdere e giocare per vincere?

La risposta del nuovo tecnico del Milan Ruben Amorim: "(Ride, ndr). Posso dirvi il modo in cui voglio giocare. Ho grandissimo rispetto per Allegri, ha tantissima esperienza. Non voglio parlare del passato, ma vi posso dire il modo in cui voglio giocare: dobbiamo dominare l'avversario e difenderci bene. Ogni allenatore ha idee uniche. Devo anche cambiare un po', quando vedrò i giocatori smusserò le mie idee. Voglio intrattenere, far divertire i tifosi, un calcio bello da guardare. Ci vuole un po' perché il motore parta. Ma quando si vuole vincere si hanno quando queste responsabilità: allenare grandi club porta queste responsabilità. Calare di energia e di attenzione vuol dire perdere. Noi vogliamo vincere e dominare il gioco".