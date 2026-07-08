Braglia sul Milan: "La cosa positiva è che vedo una presenza delle proprietà più frequente"

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Simone Braglia, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "La cosa positiva è che vedo una presenza delle proprietà più frequente rispetto a..."

La nuova era del Milan con Ruben Amorim è ufficialmente cominciata. Dopo il suo arrivo in città e le prime visite tra Casa Milan e lo stadio di San Siro, il tecnico portoghese ha proseguito il programma raggiungendo anche Milanello, il centro sportivo dove la squadra si ritroverà da lunedì per iniziare la preparazione estiva. Un'occasione utile per conoscere da vicino strutture e ambiente in vista dell'inizio del lavoro sul campo.

Oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione, momento nel quale Amorim è stato ufficialmente introdotto come nuovo allenatore del club rossonero. Tra i presenti spiccava anche Gerry Cardinale, proprietario del Milan, che ha voluto dare il proprio benvenuto al tecnico. La sua partecipazione sottolinea la volontà della proprietà di essere più presente nella vita del club e di seguire con maggiore attenzione il nuovo corso tecnico.

Intanto Simone Braglia, su TMW Radio, ha parlato così dei rossoneri: "La cosa positiva è che vedo una presenza delle proprietà più frequente rispetto a qualche tempo fa. Anche per un giocatore vedere fisicamente Caridnale e gli altri dirigenti può restituire più certezze".