Delegazione dell'Udinese in visita oggi a Casa Milan

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Nel pomeriggio una delegazione di dirigenti dell'Udinese è stata in visita a Casa Milan per incontrare i vertici di mercato rossonero

Giornata densa si impegni per il Milan nella sede di via Aldo Rossi, nonostante l'evento principale di oggi fosse la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico rossonero Ruben Amorim. Come viene riportato da Sky Sport 24 e dall'inviato Peppe Di Stefano fuori da Casa Milan, oggi i vertici di mercato rossonero hanno incontrato una delegazione di dirigenti dell'Udinese che era già in città per altri incontri dedicati al calciomercato, in particolare con la Juventus.

UDINESE IN VISITA A CASA MILAN

Come riportato da Di Stefano, il direttore sportivo Udinese Gianluca Nani e alcuni suoi collaboratori questo pomeriggio sono arrivati a Casa Milan per incontrare i vertici del Milan. Non è dato sapere ancora se si è parlato di un profilo specifico oppure se è stato solo un incontro di tipo conoscitivo. Quel che è certo è che i bianconeri dispongono di diversi calciatori interessanti: Solet è uno dei più chiacchierati, Zaniolo un vecchio pallino rossonero che non ha ancora rinnovato il contratto, altri come Atta, Kristensen e Davis.