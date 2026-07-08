ESPN attacca Pulisic: "C'è un motivo se gioca al Milan e non in Champions. Dovrebbe cancellare i social"

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Christian Pulisic è uno dei capri espiatori che la stampa americana ha eletto dopo l'eliminazione dal Mondiale contro il Belgio

Dopo aver accumulato entusiasmo e delle buone prestazione, la fiducia degli Stati Uniti era alle stelle per il passaggio del turno ai quarti di finale del Mondiale che sarebbe stato storico. Si sono trovati però di fronte un Belgio di gran lunga più esperto e anche ulteriormente motivato dalla vicenda della sospensione della squalifica di Balogun. Risultato: dominio belga ed eliminazione statunitense. Molti dei giocatori americani, soprattutto quelli chiave, sono stati accusati di non aver risposto presente nel momento clou del torneo. Tra questi il più preso di mira è Christian Pulisic, numero 10 e stella della squadra.

ESPN ATTACCA PULISIC: C'È UN MOTIVO SE GIOCA AL MILAN

Una critica molto dura è arrivata da ESPN che, tramite la penna di Ryan O'Hanlon, ha attaccato Pulisic in maniera netta. Queste le parole utilizzate dal portale americano: "Pulisic farebbe bene a cancellare i social media e probabilmente a staccare internet per il resto dell'estate. Ci sono due motivi interconnessi per cui gioca nel Milan e non in una pretendente alla Champions League: è discontinuo ed è spesso infortunato. Indovinate cosa è successo quest'estate? Ha giocato un paio di buoni tempi, un paio di brutti tempi ed è stato condizionato da un infortunio al bicipite femorale per tutto il tempo"