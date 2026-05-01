Infantino ufficializza che si ricandiderà alla presidenza Fifa

Infantino ufficializza che si ricandiderà alla presidenza Fifa
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 17:36News
di Enrico Ferrazzi
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Gianni Infantino ha annunciato a Vancouver che si candiderà ancora una volta, nel 2027, alla presidenza della Fifa. Il numero uno del calcio mondiale, in carica da dieci anni, ha approfittato del Congresso della Fifa per "confermare" una scelta che era già nell'aria. Eletto nel 2016, rieletto nel 2019 e poi nel 2023, il 56enne italo-svizzero ha già ricevuto il sostegno da parte di alcune federazioni. (ANSA).