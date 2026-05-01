Moretto: “A fine anno incontro tra Milan e Bartesaghi per il rinnovo. Diversi club di Premier interessati”
Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato del futuro di Davide Bartesgahi in rossonero. Queste le sue parole:
"Parliamo del futuro di Davide Bartesaghi, 20 anni, 28 partite quest'anno in Serie A e due gol, una doppietta in casa San Siro. Un rendimento altalenante quello di Bartesaghi, momenti alti, picchi importanti, alcune situazioni comunque che fanno parte della crescita di un ragazzo e come vi dicevo anche a fine 2025 inizio 2026 il Milan ha in programma a fine anno un incontro con l'entourage di Bartesaghi per capire, per valutare insieme il tipo di adeguamento contrattuale che Bartesaghi potrà avere. Diciamo che non è nulla scontato, c'è da sedersi, c'è da parlarne, c'è da confrontarsi. Sicuramente il tema di un eventuale rinnovo, ripeto, con possibile adeguamento è sul piatto, è una possibilità, ma vi posso dire anche che Davide Bartesaghi, comunque quest'anno è stato visionato più volte da scout presenti. Interesse concreto anche da diversi club inglesi di Premier League, tra cui il Newcastle. Vi parlo di scout che sono venuti a San Siro e non solo a San Siro per seguire Davide Bartesaghi, l'evoluzione, insomma, di Bartesaghi con la maglia del Milan. Insomma, poi vedremo come procederanno i i dialoghi, soprattutto vi aggiorneremo quando ci sarà questo faccia a faccia tra l'entourage di Bartesaghi e il Milan a fine stagione, insomma, in queste settimane".
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