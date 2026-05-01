Verso Sassuolo-Milan: sei rossoneri diffidati e a rischio per l'Atalanta

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Al Milan bastano sei punti per avere la certezza di partecipare alla prossima Champions League. I rossoneri sperano di farli già nelle prossime due partite, ma le gare contro Sassuolo e Atalanta sono tutt'altro che semplici, anche dando uno sguardo agli ultimi precedenti contro le due squadre. A rendere tutto più complicato sono anche le diffide che pendono su ben sei giocatori del Diavolo, vale a dire Athekame, Estupinan, Fofana, Leao, Saelemaekers e Modric. L'unico che non rischia di saltare poi la partita casalinga contro i bergamaschi è ovviamente il croato, la cui stagione purtroppo è già finita a causa dell'infortunio subito contro la Juventus e la conseguente operazione allo zigomo.

Questo il programma della 35^ giornata di Serie A:

Venerdì 1 maggio, ore 20.45: Pisa-Lecce

Sabato 2 maggio, ore 15.00: Udinese-Torino

Sabato 2 maggio, ore 18.00: Como-Napoli

Sabato 2 maggio, ore 20.45: Atalanta-Genoa

Domenica 3 maggio, ore 12.30: Bologna-Cagliari

Domenica 3 maggio, ore 15.00: Sassuolo-Milan

Domenica 3 maggio, ore 18.00: Juventus-Verona

Domenica 3 maggio, ore 20.45: Inter-Parma

Lunedì 4 maggio, ore 18.30: Cremonese-Lazio

Lunedì 4 maggio, ore 20.45: Roma-Fiorentina