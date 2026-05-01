Ambizione scudetto, Tare: "Non solo io, ma il club vuole essere competitivo. Avere questo obiettivo è un nostro dovere"

Ambizione scudetto, Tare: "Non solo io, ma il club vuole essere competitivo. Avere questo obiettivo è un nostro dovere"MilanNews.it
Oggi alle 19:36News
di Manuel Del Vecchio

Prosegue il viaggio all’interno del mondo del calcio e dei suoi campioni con una nuova puntata di “Giorgia’s Secret”, il format originale di DAZN ideato e condotto da Giorgia Rossi che indaga il lato più umano e autentico dei protagonisti del calcio. Questa volta il protagonista è Igli Tare, Direttore Sportivo del Milan con un lungo passato alla Lazio.

Sullo scudetto: "Non è solo Tare che ha questa ambizione, ma il club che vuole essere sempre competitivo. Avere in testa l'obiettivo scudetto è un nostro dovere". 