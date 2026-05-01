Viviano categorico: "In questo momento la storia tra Leao ed il Milan non ha senso di esistere"

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Nel suo intervento al podcast di Aurasport, l'ex portiere Emiliano Viviano parla di Leao e Modric. Per motivi diversi la loro esperienza al Milan potrebbe essere finita.

Su Leao:

“Basta. A volte si creano delle storie, ma in questo momento la storia tra Leao ed il Milan non ha senso di esistere. Perché lui è indolente, non lo difende più neanche la piazza. È un problema, perché anche solo parlare continuamente di Leao è un problema”.

Anche Modric è finito?

“Secondo me è finito perché l’hanno sfondato. 40 partite su 40, 90 minuti… Ha quarant’anni. Però per me può essere ancora un fattore, ma lo devi gestire. Con tutto il rispetto, per me stiamo parlando di uno dei calciatori più forti degli ultimi 20 anni”.