Pellegatti: "Attenzione, perché potrebbe esserci una frenata per Goretzka"

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Si avvicina il termine della stagione sportiva e questo vuol dire, tra le altre cose, che i calciatori in scadenza di contratto decideranno a breve il loro futuro. Il Milan, non è un mistero, proverà a convincere Leon Goretzka a sposare la causa rossonera. Il tedesco è in uscita dal Bayern e ha grande appeal in giro per l’Europa. Carlo Pellegatti, in un video sul suo canale YouTube, racconta le ultime sul centrocampista:

“Ricordo bene di aver parlato più di una volta di un Goretzka sempre più vicino. Non l’ho detto solo io, l’hanno detto anche i colleghi. Attenzione perché potrebbe esserci una frenata. Qualcuno dice dalla società, perché il procuratore voglia cifre importanti come commissioni alla firma. Altri invece sostengono che anche Allegri forse, ma qui non ho conferme, potrebbe essere intenzionato ad un giocatore più giovane di gamba. Ecco perché abbiamo fatto più volte il nome di Koné, giocatore del Sassuolo. Si fanno tanti nomi a centrocampo, attenzione ad un leggero calo di Goretzka, non dico che non venga, e una leggera salita di Koné dove abbiamo anche la concorrenza dell’Inter”.