Milan e Juventus su Nicolas Jackson. Ma il Chelsea per ora non apre ad un nuovo prestito

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Milan e Juventus sono alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione e hanno alcuni obiettivi in comune, come per esempio Nicolas Jackson, giocatore classe 2001 di proprietà del Chelsea che sta giocando questa stagione in prestito al Bayern Monaco. Il club tedesco non intende riscattarlo e qundi il senegalese tornerà a Londra dove però non sembra destinato a restare.

Rossoneri e biaconeri stanno monitorando con attenzione la situazione, ma entrambe potrebbe eventualmente prendere Nicolas Jackson solo in prestito. Per il momento i Blues non sembrano però intenzionato a cederlo nuovamente a titolo temporaneo e preferirebbero trovare un club che lo acquisti a titolo definitivo. Lo riferisce Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Germania, su X.