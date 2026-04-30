Goretzka-Milan, Romano: "Al tedesco piacerebbe un'esperienza in Italia, ma su di lui ci sono anche altri club"

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In merito alla situazione di Leon Goretzka, il noto giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato così sul proprio canale Youtube. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul campione tedesco del Bayern Monaco:

"Al giocatore piacerebbe molto un’esperienza in un altro grande club europeo, l’idea di giocare in Italia lo tenta, ma non c’è solo la Serie A. Il Milan è in contatto da tempo con i suoi agenti, ma anche la Juventus ha preso informazioni anche se tempistiche e costi sono ritenuti alti. Anche l’Inter ci ha pensato ma è fuori dalla corsa. Ciò che sicuramente va detto, è che per Goretzka non sarà questione di giorni, si prenderà qualche settimana per decidere anche perchè come detto su di lui ci sono anche altri club..".