Musah-Milan, futuro ancora in stand-by: il punto della situazione

vedi letture

Il giornalista Matteo Moretto ha parlato così in merito al futuro di Yunus Musah. Questo un breve estratto dei suoi aggiornamenti dal suo canale Youtube:

SUL FUTURO DI MUSAH

"Non ci sono ancora decisioni definitive sul futuro di Yunus Musah, nel senso che l'Atalanta non ha ancora comunicato ufficialmente al Milan se riscatterà o meno il centrocampista americano. E' vero però che l'orientamento è che Musah rientri al Milan. I rossoneri ascolteranno poi le offerte che arriveranno per lui e per Fofana. Musah è comunque in uscita".

L'editoriale di Franco Ordine per MilanNews.it

Breve coda alla polemica di inizio settimana. Ho sentito commenti e giudizi scandalizzati a proposito della qualità del calcio esibita da Milan e Juve nella sfida di domenica scorsa. Giusto. Non è la prima volta che in vista di qualche obiettivo primario, le squadre abbiano deciso di adottare una strategia attendista al fine di evitare rischi eccessivi. La qualità di calcio vista è probabilmente identica a quella segnalata anche in Atalanta-Juve finita 0 a 1 con gollonzo di Boga. Ma il punto della questione è un altro e cioè: se Milan-Juve è stata così brutta la responsabilità dello spettacolo è solo di Allegri? E qui si scoprono gli altarini perché la stroncatura è stata messa nel conto soltanto di Max e non invece, in qualità di co-responsabile, anche di Spalletti. Il quale tra l’altro, a parziale giustificazione del suo zero in attacco, ha dichiaratoa fine partita: “Ragazzi, è complicato fare gol al Milan!”. Fine del dibattito. (LEGGI QUI)