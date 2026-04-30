Musah-Milan, futuro ancora in stand-by: il punto della situazione

Musah-Milan, futuro ancora in stand-by: il punto della situazioneMilanNews.it
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Oggi alle 21:50Calciomercato Milan
di Niccolò Crespi
fonte Matteo Moretto

Il giornalista Matteo Moretto ha parlato così in merito al futuro di Yunus Musah. Questo un breve estratto dei suoi aggiornamenti dal suo canale Youtube:

SUL FUTURO DI MUSAH

"Non ci sono ancora decisioni definitive sul futuro di Yunus Musah, nel senso che l'Atalanta non ha ancora comunicato ufficialmente al Milan se riscatterà o meno il centrocampista americano. E' vero però che l'orientamento è che Musah rientri al Milan. I rossoneri ascolteranno poi le offerte che arriveranno per lui e per Fofana. Musah è comunque in uscita".

L'editoriale di Franco Ordine per MilanNews.it

Breve coda alla polemica di inizio settimana. Ho sentito commenti e giudizi scandalizzati a proposito della qualità del calcio esibita da Milan e Juve nella sfida di domenica scorsa. Giusto. Non è la prima volta che in vista di qualche obiettivo primario, le squadre abbiano deciso di adottare una strategia attendista al fine di evitare rischi eccessivi. La qualità di calcio vista è probabilmente identica a quella segnalata anche in Atalanta-Juve finita 0 a 1 con gollonzo di Boga. Ma il punto della questione è un altro e cioè: se Milan-Juve è stata così brutta la responsabilità dello spettacolo è solo di Allegri? E qui si scoprono gli altarini perché la stroncatura è stata messa nel conto soltanto di Max e non invece, in qualità di co-responsabile, anche di Spalletti. Il quale tra l’altro, a parziale giustificazione del suo zero in attacco, ha dichiaratoa fine partita: “Ragazzi, è complicato fare gol al Milan!”. Fine del dibattito. (LEGGI QUI)