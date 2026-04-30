Mercato Milan, il punto su Goretzka: contatti proficui e positivi

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Il Milan spinge per Leon Goretzka, è lui il nome più caldo per un mercato che, per ora non è ancora decollato. Infatti, come riportato e confermato nelle scorse ore dal giornalista Gianluca Di Marzio, il club e il tedesco vivono di un rapporto di fiducia e continuo studio:

"Sicuramente la tentazione più grande: il Milan è la squadra più vicina a Goretzka in questo momento, i contatti sono stati proficui e positivi ma fin quando non c'è un accordo di massima, fin quando non arriva la chiusura definitiva serve sempre un po' di prudenza".

FIDUCIA PER GORETZKA

Come riporta La Gazzetta dello Sport, non è un mistero che Max Allegri abbia chiesto come primo rinforzo Leon Goretzka, che lascerà il Bayern Monaco a zero. Il Diavolo è in pressing da tempo sul tedesco, il quale è molto stuzzicato dalla possibilità di vestire la maglia rossonera e per questo avrebbe trasmesso fiducia sulla sua risposta positiva. Per il giocatore, che piace anche alla Juventus e ad alcuni club inglesi e che prenderà una decisione sul suo futuro prima di partire per il Mondiale, è pronto un triennale con opzione per un altro anno da 5 milioni di euro netti a stagione.