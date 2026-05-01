Santiago, abbiamo un problema: stagione da dimenticare. Conviene ancora puntare sul messicano?

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Una stagione da dimenticare e condizionata, purtroppo da un problema alla caviglia che ha tenuto il messicano lontano dai campi per mesi. Santiago Gimenez e il Milan continueranno ancora insieme? La grande risposta potrebbe arrivare tra qualche settimana. Tra il rapporto con Allegri e una condizione fisica davvero precaria, il messicano potrebbe tornare di nuovo utile per la prossima stagine?

IL RAPPORTO CON ALLEGRI

Non negativo ma nemmeno felice. Max sembra non aver mai capito a pieno le qualità e caratteristiche del Bebote, ma è un fatto soggettivo. Un allenatore abituato ad avere attaccanti diversi, più mobili rispetto a Gimenez apparso lento e impacciato nei primi mesi estivo all'arrivo di Allegri in rossonero. Un altro fatto abbastanza grave sta nelle parole di Tare nel pre partita di Lecce-Milan, quando mise, praticamente sul mercato, Gimenez prima di una partita. Che Allegri quindi non abbia mai apprezzato a pieno Santiago si sapeva, anche se bisogna dire che nell'ultimo periodo ci sono stati motivi e convocazioni di riavvicinamento. Contro il Verona, nella penultima partita giocata dal Milan il fatto particolare. Gimenez da poco entrato in campo fu spesso rimproverato da Allegri su posizione e tatticismi. Un esempio di come, forse il rapporto tra i due sia sempre stato così, di campo e fiducia a volte limitata.

NUMERI E GOL (POCHISSIMI)

Un gol (in coppa Italia contro il Lecce) e un solo assist fin qui. Poi il nulla. La gestione, non proprio meravigliosa, del Milan nei suoi confronti potrebbe forse aver scalfito qualcosa nell’animo gentile, soave e sicuramente debole del Bebote. Messo sul mercato poco prima di Lecce-Milan, il messicano fece comunque una buona prestazione, segnando anche ma in fuorigioco. Poi, poco di più. Fastidi fisici reiterati, un'operazione alla caviglia e questa alchimia che forse con Max Allegri non è mai sbocciata del tutto. Un finale di stagione che quindi potrebbe forse regalare ancora un'occasione per Gimenez per conquistarsi il Milan. Lo diciamo però con amarezza e lucidità: difficile, molto difficile.