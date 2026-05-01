A fine stagione il confronto preoccupa un po': raggiunti gli infortuni dell'anno scorso ma senza giocare la Champions. Ci sono delle attenuanti?

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Questa la conta, con il dettaglio del problema e del periodo ai box, degli infortuni per il Milan di Max Allegri nella stagione 2025/26 quando siamo arrivati ormai al termine del campionato. In seguito anche un confronto con la passata stagione: i numeri quasi si sovrappongono, obbligando a delle riflessioni in vista della prossima annata.

GLI INFORTUNI NELLA STAGIONE 2025/26

1. Pulisic - Distorsione alla caviglia - dal 26 luglio al 12 agosto, 17 giorni out durante l'estate

2. Leao - Trauma elongativo al polpaccio destro - dal 17 agosto al 25 settembre, 39 giorni out e 5 partite saltate

3. Jashari - Frattura composta del perone destro - dal 28 agosto al 30 ottobre, 63 giorni out. Per ora 9 partite saltate

4. Pavlovic - Problema al flessore - dal 14 settembre al 18 settembre, 4 giorni out

5. Maignan - Problema al polpaccio destro - dal 14 settembre al 23 settembre, 9 giorni out ed 1 partita saltata

6. Tomori - Risentimento aduttore destro - dal 28 settembre al 3 ottobre, 5 giorni out

7. Saelemaekers - Lesione flessore destro - dall’11 ottobre al 18 ottobre, 7 giorni out

8. Estupinan - Problema alla caviglia - dall’11 ottobre al 30 ottobre, 19 giorni out e 3 partite saltate

9. Pulisic - Lesione bicipite femorale coscia destra - dall’11 ottobre al 5 novembre, 25 giorni out e 4 partite saltate

10. Rabiot - Lesione soleo sinistro - dal 16 ottobre al 18 novembre, 33 giorni out e 5 partite saltate

11. Loftus-Cheek - Affaticamento muscolare - dal 18 ottobre al 27 ottobre, 9 giorni out e 2 partite saltate

12. Nkunku - Problema alluce - dal 16 ottobre al 23 ottobre, 7 giorni out e 1 partita saltata

13. Leao - Problema all’anca - dal 28 ottobre al 30 ottobre, 2 giorni out

14. Tomori - Problema al ginocchio - dal 28 ottobre al 1 novembre, 4 giorni out

15. Gimenez - Problema alla caviglia e operazione in artroscopia - dal 28 ottobre 2025 al 21 marzo 2026, 114 giorni out e 22 partite saltate

16. Athekame - Problema al soleo del polpaccio - dal 22 novembre all’11 dicembre, 20 giorni out e 4 partite saltate

17. Pulisic - Affaticamento muscolare - dal 26 novembre al 3 dicembre, 7 giorni out e 1 partita saltata

18. Fofana - Fastidio muscolare - dal 3 dicembre al 18 dicembre, 15 giorni out e 4 partite saltate

19. Pulisic - Febbre - 7 e 8 dicembre, 1 giorno out

20. Leao - Problema all’adduttore - dall’8 dicembre 2025 al 1 gennaio 2026, 24 giorni out e 3 partite saltate

21. Gabbia - Trauma iperestensivo al ginocchio - dal 14 dicembre 2025 al 1 gennaio 2026, 18 giorni out e 2 partite saltate

22. Nkunku - Problema alla caviglia - dal 1 gennaio 2026 al 9 gennaio 2026, 9 giorni out e 2 partite saltate

23. Pavlovic - Taglio all’arcata sopracciliare, 9 punti di sutura - dal 12 gennaio 2026 al 16 gennaio 2026, 4 giorni out e 1 partita saltata

24. Saelemaekers - Problema all’adduttore - dal 18 al 24 gennaio, 6 giorni out

25. Saelemaekers - Problema all’adduttore - dal 26 gennaio al 16 febbraio, 22 giorni out e 2 partite saltate

26. Pulisic - Borsite all’ileopsoas - dal 26 gennaio all’11 febbraio, 17 giorni out e 1 partita saltata

27. Pavlovic - Contusione ossea - dal 18 febbraio al 21 febbraio, 3 giorni out

28. Gabbia - Fastidio muscolare e operazione ad un'ernia addominale - dal 22 febbraio al 7 aprile, 45 giorni out e 5 partite saltate

29. Loftus-Cheek - Frattura della mascella - dal 22 febbraio al 1 aprile, 38 giorni fuori e 4 partite saltate

30. Leao - Pubalgia - dal 20 marzo al 3 aprile, 15 giorni out e 1 partita saltata

31. Modric - Frattura dello zigomo - dal 27 aprile fino al termine della stagione, salterà le ultime 4 partite col Milan

In totale, 14 infortuni traumatici, 16 muscolari e 1 di natura influenzale. Pulisic, Rabiot, Estupinan ed Athekame lo stop più lungo l'hanno sofferto durante gli impegni con le rispettive nazionali. Continui i problemi di Leao a causa dell'infiammazione agli adduttori che poi sfocia in pubalgia. Gimenez ha recuperato dal lungo stop causato dall'operazione alla caviglia: è stato fuori praticamente per metà stagione. Loftus-Cheek è stato molto sfortunato nello scontro di gioco col portiere del Parma che gli ha causato la frattura della mascella. Importante anche il problema di Gabbia, che è stato costretto ad operarsi. Infine Modric: il croato ha sofferto una frattura dello zigomo nello scontro fortuito con Locatelli in Milan-Juvenuts. Il centrocampista ha finito la stagione con il milan e salterà le prossime 4 partite; dovrebbe invece farcela per il Mondiale con la sua Croazia.

GLI INFORTUNI NELLA STAGIONE 24/25

1. Sportiello - Taglio alla mano sx, lesione completa del tendine estensore del secondo dito - dal 27 luglio 2024 al 14 ottobre 2024, 79 giorni out e 9 partite saltate

2. Florenzi - Rottura legamento crociato e menisco laterale - dal 28 luglio 2024 al 6 marzo 2025, 222 giorni out e 41 partite saltate

3. Morata - Lesione di basso grado al retto femorale sinistro - dal 19 agosto all’11 settembre 2024, 23 giorni out e 2 partite saltate

4. Thiaw - Distorsione alla caviglia - dal 30 agosto al 20 settembre 2024, 21 giorni out e 3 partite saltate

5. Bennacer - Lesione di terzo grado al polpaccio - dal 8 settembre 2024 al 21 dicembre 2024, 104 giorni out e 21 partite saltate.

6. Calabria - Botta in allenamento - dal 13 settembre 2025 al 15 settembre 2024, 2 giorni out e una partita saltata

7. Maignan - Trauma contusivo alla coscia destra - dal 17 al 19 settembre 2024, 2 giorni out, 1 partita saltata

8. Calabria - Affaticamento all’adduttore - dal 21 al 29 settembre 2024, 8 giorni out e 2 partite saltate

9. Okafor - Affaticamento muscolare - dal 27 al 29 settembre 2024, 2 giorni out e 1 partita saltata

10. Calabria - Lesione di basso grado al soleo del polpaccio sinistro - dal 5 ottobre 2024 al 28 ottobre 2024, 23 giorni out e 3 partite saltate

11. Jovic - Pubalgia ed operazione - dal 2 ottobre 2024 al 26 febbraio 2025, 148 giorni out e 35 partite saltate

12. Loftus-Cheek - Risentimento al flessore della coscia destra - dal 5 ottobre 2024 al 17 ottobre 2024, 12 giorni out e 1 partita saltata

13. Chukwueze - Affaticamento - dal 13 ottobre 2024 al 17 ottobre 2024, 4 giorni out

14. Gabbia - Lesione al polpaccio - dal 18 ottobre 2024 all’11 novembre 2024, 23 giorni out e 5 partite saltate

15. Abraham - Problema alla spalla - dal 19 ottobre 2024 al 2 novembre 2024, 14 giorni out e 4 partite saltate

16. Jovic - Pubalgia - dal 19 ottobre 2024 al 31 dicembre 2024, 73 giorni out e 17 partite saltate

17. Morata - Trauma cranico - dal 7 novembre 2024 all’11 novembre 2024, 5 giorni out e 1 partita saltata

18. Pulisic - Lesione di basso grado al soleo del polpaccio destro - dal 6 dicembre 2024 al 23 dicembre 2024, 17 giorni out e 4 partite saltate

19. Okafor - Lombosciatalgia - dal 10 dicembre 2024 al 14 dicembre 2024, 4 giorni out e 1 partita saltata

20. Loftus-Cheek - Lesione del bicipite femorale destro - dall’11 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, 26 giorni out e 4 partite saltate

21. Morata - Trauma elongativo in regione adduttoria - dall’11 dicembre 2024 al 14 dicembre 2024, 3 giorni out e 1 partita saltata

22. Musah - Problema muscolare - dal 14 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025, 19 giorni out e 3 partite saltate

23. Okafor - Lesione di primo grado al muscolo soleo del polpaccio destro - dal 16 dicembre 2024 al 9 gennaio 2025, 24 giorni out e 4 partite saltate

24. Morata - Tonsillite - dal 19 dicembre 2024 al 21 dicembre 2024, 2 giorni out e 1 partita saltata

25. Leao - Elongazione flessore sinistro, dal 20 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, 17 giorni out e 3 partite saltate

26. Chukwueze - Lesione bicipite femorale sinistro - dal 29 dicembre 2024 al 24 gennaio 2025, 28 giorni out e 7 partite saltate

27. Loftus-Cheek - Lesione al bicipite femorale destro - dal 9 gennaio 2025 all’11 marzo 2025, 61 giorni out e 16 partite saltate

28. Pulisic - Affaticamento muscolare - dal 14 gennaio 2025 al 22 gennaio 2025, 8 giorni out e 2 partite saltate

29. Emerson Royal - Lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro - dal 18 gennaio 2025 al 13 maggio 2025, 116 giorni out e 23 partite saltate

30. Kyle Walker - Problema muscolare - dal 20 febbraio 2025 al 1 marzo 2025, 9 giorni out e 2 partite saltate

31. Loftus-Cheek - Appendicectomia - dal 29 marzo 2025 al 21 aprile 2025, 24 giorni out e 5 partite saltate

32. Mike Maignan - Trauma cranico - dal 12 al 18 aprile 2025, 6 giorni out

33. Luka Jovic - Lombalgia acuta - dal 27 aprile 2025 al 3 maggio 2025, 6 giorni out

In totale, 8 infortuni traumatici, 22 di tipo muscolare e 2 di tipo influenzale.