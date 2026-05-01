Aké via dal City: proposto a Milan, Juventus e Inter. Ecco quanto costa

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Nathan Aké lascerà il Manchester City al termine di questa stagione e negli ultimi giorni sarebbero proposto anche a tre club italiani, cioè Milan, Juventus e Inter. Già a gennaio il difensore era stato cercato dai rossoneri, ma alla fine è rimasto nella squadra di Pep Guardiola. Lo riferisce tuttomercatoweb.com: "II Manchester City cederà Nathan Aké alla fine della stagione. Il difensore olandese non ha giocato molto in questa stagione, solamente 15 gare di Premier League - ma 29 totali per 1445 minuti e può finire coinvolto nella rivoluzione della prossima estate, quando diversi giocatori come Bernardo Silva e John Stones saluteranno.

Cosi è stato offerto a tre squadre italiane, nei giorni scorsi: Juventus, Milan e Inter. La valutazione potrebbe non essere un problema - tra i 10 e i 15 milioni di euro - così come lo stipendio, ma nelle prossime settimane si capirà quale potrà essere il suo futuro".