Il Venezia pareggia a La Spezia 2-2 e torna in Serie A

Il Venezia pareggia a La Spezia 2-2 e torna in Serie A
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Oggi alle 22:11News
di Manuel Del Vecchio
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(ANSA) - ROMA, 01 MAG - Il Venezia torna in Serie A grazie al pareggio 2-2 sul campo dello Spezia e alla contemporaneo sconfitta del Monza 3-2 a Mantova nei match della 37/a e penultima giornata della Serie B. A segno per i veneti Yeboah (7') e Sagrado (70'). Per i liguri in gol Valoti (73') e Artistico (90'). (ANSA).