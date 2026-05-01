Ravezzani domanda: “Da capire se anche altri club hanno fatto pervenire preferenze arbitrali”

Ravezzani domanda: “Da capire se anche altri club hanno fatto pervenire preferenze arbitrali”MilanNews.it
Oggi alle 21:48News
di Andrea La Manna

Sul suo profilo X, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha parlato dell'inchiesta che vede il designatore Rocchi e altri collaboratori indagati. Questo il suo commento:

"Per farla breve: secondo l’accusa l’Inter fa pervenire al designatore preferenze arbitrali nella volata finale di stagione. Da capire se altrettanto hanno fatto altri club (Milan o Bologna in Coppa Italia, Napoli per lo scudetto) e Rocchi in qualche modo si è adeguato. Semplice"