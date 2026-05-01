FA Cup, svolta storica: primo arbitro di colore a dirigere la finale

FA Cup, svolta storica: primo arbitro di colore a dirigere la finaleMilanNews.it
Oggi alle 22:36News
di Andrea La Manna

Come riporta Sportmediaset, per la prima volta nei 154 anni di storia della FA Cup, un ufficiale di gara di colore scenderà in campo per la finale della competizione più antica del mondo, si tratta di Akil Howson. Dalla nascita della competizione, nel 1871, la finale di FA Cup ha ospitato i più grandi campioni inglesi e non provenienti da tutto il mondo. A livello di arbitraggio invece, per oltre un secolo e mezzo, è rimasta priva di diversità etnica nella gara finale.

Quest'anno, per la prima volta, la nomina di Howson mette ufficialmente fine a questo tabù arbitrando per la prima volta la finale tra Chelsea e Manchester City in programma a Wembley il 16 maggio.