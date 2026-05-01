Pellegatti spera: “Modric avrebbe intenzione di rinnovare per l’affetto dei compagni e dei tifosi”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato l'indiscrezione della Gazzetta dello Sport riguardo quella che sarebbe la volontà di Luka Modric di rinnovare un altro anno con il Milan. Queste le sue parole:

"L'indiscrizione della Gazzetta dello Sport è che Modric avrebbe intenzione di rinnovare con il Milan per l'affetto dei compagni, per l'affetto dei tifosi e per noi vedere Modric rappresentarci in Champions League insieme, spero, ad altri campioni, sarebbe una grande soddisfazione perché rappresenta proprio la grandezza del Milan, un grande giocatore in un Milan che ha sempre rappresentato bellezza e grandezza. Ci auguriamo rimanga, è importante per Modric che rimanga Massimiliano Allegri, come è importante che rimanga Massimiliano Allegri per Maignan, come è importante che rimanga Massimiliano Allegri per Rabiot".