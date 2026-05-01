Volata Champions League, Milan qualificato questo weekend se…
Questa domenica i rossoneri viaggeranno alla volta di Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo nella 35a giornata di Serie A. Una partita molto complicata e insidiosa e altrettanto importante per consolidare il piazzamento tra le prime quattro che vorrebbe dire qualificazione in Champions League. Attualmente a 67 punti, sono 6 quelli che li distanziano alla Roma e dal Como (5° e 6°)
MILAN IN CHAMPIONS QUESTO WEEKEND SE...
C'è una combinazione che, se dovesse accadere, porterebbe il Milan ad essere ufficialmente qualificato in Champions League. Cosa dovrebbe accadere? Il Milan deve battere il Sassuolo, il Como deve perdere con il Napoli (a Como) e la Roma (in casa) deve perdere con la Fiorentina. Se dovessero allinearsi questi tre risultati, il Milan raggiungerebbe ufficialmente il proprio obiettivo stagionale.
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