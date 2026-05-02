Leao e il Sassuolo: contro i neroverdi Rafa ha segnato il gol più veloce della Serie A

Leao e il Sassuolo: contro i neroverdi Rafa ha segnato il gol più veloce della Serie A
Oggi alle 01:00News
di Manuel Del Vecchio

Era il 20 dicembre 2020, ormai quasi sei anni fa, e Rafael Leao realizzava il gol più veloce della Serie A sul campo del Sassuolo: calcio d'inizio, assisti di Calhanoglu e Rafa sorprende tutti in un lampo durato 6 secondi e 76 centesimi. Da allora il Mapei Stadium gli ha portato bene: qui, a maggio 2022, ha fatto tripletta di assist nel match decisivo per lo scudetto.

SASSUOLO-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Maresca
Assistenti: Peretti-Bercigli
IV ufficiale: Marinelli
VAR: Mazzoleni
AVAR: Paganessi

DOVE VEDERE SASSUOLO-MILAN
Data: domenica 3 maggio 2026
Ore: 15.00
Stadio: Mapei Stadium - Città del Tricolore
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it