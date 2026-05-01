Serie A, Pisa-Lecce 1-2: allungo salvezza dei salentini. Pisa e Verona retrocesse

Serie A, Pisa-Lecce 1-2: allungo salvezza dei salentini. Pisa e Verona retrocesseMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:59News
di Manuel Del Vecchio

Il Lecce vince a Pisa, 1-2 con gol decisivo di Cheddira, e fa un importante allungo salvezza in classifica in attesa delle partite delle dirette avversarie. La vittoria dei salentini condanna aritmeticamente Pisa e Verona, entrambe retrocesse in Serie B.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Inter 79
2. Napoli 69
3. Milan 67
4. Juventus 64
5. Como 61
6. Roma 61
7. Atalanta 54
8. Lazio 48
9. Bologna 48
10. Sassuolo 46
11. Udinese 44
12. Parma 42
13. Torino 41
14. Genoa 39
15. Fiorentina 37
16. Cagliari 36
17. Lecce 32*
18. Cremonese 28
19. Hellas Verona 19
20. Pisa 18*
* una partita in più