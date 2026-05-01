Pellegatti ricorda: “Tra poco si eleggerà il nuovo presidente, se sarà Malagò potrebbe chiamare Allegri”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato delle imminenti elezioni presidenziali in FIGC e della possibilità che Giovanni Malagò, in caso venisse eletto, potrebbe chiedere a Massimiliano Allegri di diventare il CT della nazionale. Queste le sue parole:

"Non dobbiamo dimenticare che il giorno 13 di maggio i due candidati alla presidenza della federazione daranno il loro ok. Ci saranno finalmente i candidati e tutti prevediamo che siano Abete e Giovanni Malagò. Il 22 giugno sarà eletto il nuovo presidente. Non credo che si vada verso il commissariamento. Ebbene, il favorito è Giovanni Malagò, che ha avuto l'ok dalla Lega Calcio, la Lega di Serie A, anche dalla dall'associazione dei calciatori, associazione degli allenatori, e qualcuno dice che è già ha già toccato quota 48%. Addirittura qualcuno dice il 52, il 53. Comunque sembra favorito. Ebbene, se dovesse andare Giovanni Malagò, presidente della Federazione Gioco Calcio, non sarebbe una sorpresa se chiedesse a Massimiliano Allegri di diventare il nuovo CT".