Domani vigilia di Sassuolo-Milan: il programma tra conferenza e partenza
Domani sarà vigilia di Sassuolo-Milan, gara valida per la trentacinquesima giornata di Serie A. I rossoneri vanno a Reggio Emilia ad affrontare una delle sorprese del campionato: i neroverdi allenati da mister Fabio Grosso sono attualmente decimi con 46 punti. Al Milan mancano "solo" sei punti per avere l'aritmetica certezza della partecipazione alla prossima Champions League.
Il programma della vigilia è stato definito: alle 13.45 mister Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa, che potrete seguire come di consueto su MilanNews.it con il nostro live testuale, mentre la partenza per Reggio Emilia è prevista da Milano per il tardo pomeriggio. Una volta arrivati la squadra verrà trasferita in hotel in attesa della partita di domenica alle ore 15.00
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