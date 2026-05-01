Lega Calcio Serie A e AVIS insieme: il grande calcio scende in campo per la donazione di plasma

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Il sito della Lega Calcio Serie A riporta che "per il secondo anno consecutivo, Lega Calcio Serie A è al fianco di AVIS per portare il suo messaggio di solidarietà e responsabilità sociale negli stadi italiani. In occasione della 35ª Giornata di Campionato, in programma da venerdì 1 a lunedì 4 maggio, sui maxischermi verrà trasmesso un nuovo spot incentrato sulla donazione di plasma, la componente liquida del sangue sempre più richiesta in ambito clinico. Il plasma, infatti, è fondamentale per la produzione di farmaci salvavita, insostituibili per il trattamento di diverse patologie rare che colpiscono il sistema immunitario, il fegato e i reni, oltre all’emofilia. Parallelamente, in televisione andrà in onda la grafica “Segna il gol più bello, dona sangue e plasma”, poco prima del fischio di inizio di ogni partita. Un messaggio volto a ricordare quanto sia importante donare in modo volontario, anonimo, gratuito, periodico e responsabile una parte di sé al prossimo.

'Questa collaborazione si inserisce in un ampio quadro di iniziative che consentono ad AVIS di raggiungere un pubblico sempre più vasto e trasversale', dichiara il Presidente di AVIS Nazionale, Oscar Bianchi 'e rappresenta una straordinaria opportunità per diffondere, anche attraverso il linguaggio universale del calcio, il valore della generosità. Donazione e sport condividono principi fondamentali come il gioco di squadra, il sostegno reciproco e il senso di appartenenza a una grande comunità. Collaborazioni come questa ci permettono di accendere i riflettori sul plasma, un emocomponente di cui c’è sempre più bisogno. L’Italia – prosegue Bianchi – non ha ancora raggiunto l’autosufficienza nella produzione di farmaci plasmaderivati ed è ancora costretta a importare dall’estero, soprattutto dagli Stati Uniti, circa il 30% delle scorte annuali, con ingenti costi a carico della spesa pubblica. Perciò è ancora più urgente rafforzare la cultura della donazione di plasma e coinvolgere sempre più cittadini in questo meraviglioso percorso di impegno civile e cittadinanza attiva'".