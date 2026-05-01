Di Stefano: “Provato Nkunku in attacco al posto di Pulisic, Estupinian favorito su Bartesaghi”

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Intervenuto in diretta a Sky Sport da Milanello, Peppe Di Stefano ha parlato al termine dell'allenamento di oggi in merito alla probabile formazione che scenderà in campo domenica pomeriggio a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

"Penultimo allenamento. Oggi Allegri non ha provato la coppia Leao-Pulisic ma Leao insieme a Nkunku con Pulisic in panchina. Settimana scorsa aveva cambiato poi rispetto a quello che aveva provato, quindi non è detto che sarà questo l'attacco titolare ma è un’indicazione perchè Nkunku non è entrato male le ultime volte, Pulisic non fa gol dal 28 dicembre. Non è detto che Leao faccia la prima punta, questo potrebbe anche essere un modo per farlo allargare un po' di modo che trovi più spazio, perchè ha più soluzioni quando parte da sinistra. Jashari al posto di Modric in mezzo al campo, insieme a Rabiot e Fofana. A sinistra più Estupinian che Bartesgahi e dietro tutto Tomori, Gabbia e Pavlovic. La novità potrebbe essere dunque Nkunku ma vedremo nell'allenamento di domani".