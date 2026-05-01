Attaccanti Milan in difficoltà, Tare: "Stagione complicata dal punto di vista fisico"

vedi letture

Prosegue il viaggio all’interno del mondo del calcio e dei suoi campioni con una nuova puntata di “Giorgia’s Secret”, il format originale di DAZN ideato e condotto da Giorgia Rossi che indaga il lato più umano e autentico dei protagonisti del calcio. Questa volta il protagonista è Igli Tare, Direttore Sportivo del Milan con un lungo passato alla Lazio.

Sul valore dell'attacco del Milan: "Abbiamo giocatori importanti. Purtroppo capitano stagioni con delle difficoltà, per i nostri attaccanti è stata una stagione complicata dal punto di vista fisico pecrhè parecchi di loro hanno avuto dei problemi fisici che non hanno permesso loro di trovare continuità".