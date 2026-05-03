Calamai: "È arrivato il momento per il Milan di pensare a un salto di qualità"

vedi letture

Con il posto in Champions League ancora da conquistare, ma per il quale il Milan è in ottima posizione, si pensa già a quelle che potranno essere le strategie del prossimo calciomercato rossonero: quali sono i colpi necessari per far sì che la rosa di Massimiliano Allegri venga rinforzata, possibilmente dietro le sue indicazioni? Sul tema si è interrogato il giornalista Luca Calamai che ne ha scritto in un paragrafo del suo consueto editoriale domenicale pubblicato su Tutomercatoweb.com.

Il pensiero di Calamai: "È arrivato il momento per il Milan di pensare a un salto di qualità. In attesa di capire se Allegri sarà corteggiato da Malagò, pronto a offrirgli la panchina della Nazionale, la società rossonera sta disegnando il prossimo mercato estivo. Gli obiettivi sono chiari, almeno nei ruoli. Serve un rinforzo vero per reparto, oltre alla conferma dell'intramontabile Modric. Per quanto riguarda l'attacco un'idea forte porta a Zirkzee. Non è proprio un bomber vero. Ma Zirkzee garantisce gol e assist. A centrocampo piace Goretzka che è in scadenza di contratto. Esperienza e qualità. Stiamo parlando di gente da scudetto. Naturalmente servirà anche un difensore di statura internazionale. In uscita, invece Leao. Il portoghese ha chiuso il suo percorso in maglia rossonera. Resta da capire quanto riuscirà ad incassare il Milan dalla sua cessione".