Bayern Monaco, Goretzka trascina i tedeschi: doppietta e gol spettacolare da punizione

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Ieri pomeriggio, all’Allianz Arena di Monaco, i campioni di Germania del Bayern Monaco hanno affrontato l’Heidenheim nella 32a giornata di Bundesliga. Completo tournover per Kompany, complice il ritorno di Champions League che si giocherà mercoledi 6 maggio contro il PSG. Un tournover che però non ha ripagato appieno, anzi, gli ospiti alla mezz’ora del primo tempo erano in vantaggio addirittura per 2-0

I giovani talenti bavaresi, in palese difficoltà, si sono aggrappati proprio a Leon Goretzka che, con una doppietta in 13 minuti, ha ristabilito la parità. Da segnalare inoltre che il primo gol, quello del momentaneo 1-2, è stato realizzato da punizione diretta con un tiro che si è spento sotto l’incrocio dei pali con il portiere Ramaj immobile. È 3-3 il risultato finale grazie al gol al 100’ del solito Olise (subentrato).